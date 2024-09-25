Криштиану Роналду объяснил, почему стал уникальным футболистом

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о том, что мотивирует его продолжать играть в футбол на профессиональном уровне.

«Я являюсь уникальным игроком, а в жизни — хорошим человеком. Для меня это самое главное.

Честно говоря, я никогда не думал, что когда-нибудь стану таким, каким являюсь сейчас. Я всегда верил, что стану профессиональным игроком. Но в остальном — нет. Вся моя жизнь — это вызов. Я покинул свой дом в 11 лет, чтобы жить в большом городе. Так что для меня это легко. Я меняю Мадейру на Лиссабон, Лиссабон на Англию, Англию на Италию… Для меня это не проблема, это часть моей жизни, в этом моя уникальность. Я привык к такой жизни», — сказал Роналду на своём YouTube-канале.

Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, кто забил 902 гола в официальных матчах. Роналду забил пять мячей за «Спортинг», 145 за «Манчестер Юнайтед», 450 за «Реал» Мадрид, 101 за «Ювентус», 69 за «Аль-Наср» и 132 — в составе национальной команды. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории футбола, сборных, чемпионата Европы, Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

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