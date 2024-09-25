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Тренер «Алавеса» высказался об игре Винисиуса Жуниора после матча с «Реалом»

Главный тренер «Алавеса» Луис Гарсия Пласа высказался о вингере мадридского «Реала» Винисиусе Жуниоре после матча 7-го тура испанской Примеры, который закончился победой «сливочных» со счётом 3:2.

«Винисиус? Мы поставили на него двух самых быстрых парней в нашей команде, но его не остановить», — приводит слова Гарсии Marca.

Напомним. Винисиус выступает в составе мадридского «Реала» с июля 2018 года. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2027 года.

По итогам семи матчей мадридский «Реал» располагается на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 17 очков. «Алавес» после аналогичного количества игр занимает восьмую строчку, заработав 10 очков. На данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании каталонская «Барселона», заработавшая 18 очков.