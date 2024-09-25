Килиан Мбаппе получил травму в матче с «Алавесом» и может пропустить игру с «Атлетико»

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе получил травму в матче 7-го тура испанской Примеры с «Алавесом», который завершился победой «сливочных» со счётом 3:2. Напомним, в этой игре звёздный форвард отметился забитым голом и попросил замену на 80-й минуте встречи. Об этом сообщает испанское СМИ Relevo.

По информации источника, у французского нападающего проблемы с подколенным сухожилием. Его участие в матче с «Атлетико» теперь под вопросом. Мадридский «Реал» обеспокоен сложившейся ситуацией.

По итогам семи матчей мадридский «Реал» располагается на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 17 очков. «Алавес» после аналогичного количества игр занимает восьмую строчку, заработав 10 очков. На данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании каталонская «Барселона», заработавшая 18 очков.