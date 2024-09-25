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«Севилья» объявила о продлении контракта с новым главным тренером

«Севилья» объявила о продлении контракта с новым главным тренером
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Официальный сайт испанской «Севильи» объявил о продлении срока действия контракта с главным тренером команды — 50-летним Хавьером Гарсией Пимьентой, который возглавил андалусийцев в июле 2024 года. Сообщается, что новое соглашение со специалистом будет действовать до 2027 года.

Под руководством Гарсии Пимьенты «Севилья» провела семь матчей испанской Ла Лиги, в которых набрала восемь очков, одержав две победы и дважды сыграв вничью при трёх поражениях. В текущей турнирной таблице Примеры андалусийцы находятся на 12-й строчке.

Испания — Примера . 7-й тур
24 сентября 2024, вторник. 20:00 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
2 : 1
Вальядолид
Вальядолид
1:0 Торрес – 45'     1:1 Перес – 56'     2:1 Эджуке – 85'    
Удаления: Маркан – 90' / нет

Как сообщает пресс-служба клуба, о продлении контракта с главным тренером игрокам и тренерскому штабу было объявлено президентом «Севильи» Хосе Марией дель Нидо Карраско 24 сентября после домашней победы в матче 7-го тура Ла Лиги с «Вальядолидом».

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
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