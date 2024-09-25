«Севилья» объявила о продлении контракта с новым главным тренером

Официальный сайт испанской «Севильи» объявил о продлении срока действия контракта с главным тренером команды — 50-летним Хавьером Гарсией Пимьентой, который возглавил андалусийцев в июле 2024 года. Сообщается, что новое соглашение со специалистом будет действовать до 2027 года.

Под руководством Гарсии Пимьенты «Севилья» провела семь матчей испанской Ла Лиги, в которых набрала восемь очков, одержав две победы и дважды сыграв вничью при трёх поражениях. В текущей турнирной таблице Примеры андалусийцы находятся на 12-й строчке.

Как сообщает пресс-служба клуба, о продлении контракта с главным тренером игрокам и тренерскому штабу было объявлено президентом «Севильи» Хосе Марией дель Нидо Карраско 24 сентября после домашней победы в матче 7-го тура Ла Лиги с «Вальядолидом».