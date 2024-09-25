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Тен Хаг — о предстоящем матче с «Твенте» в ЛЕ: неприятно причинять боль тому, кого любишь

Тен Хаг — о предстоящем матче с «Твенте» в ЛЕ: неприятно причинять боль тому, кого любишь
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос о грядущем матче с голландским клубом «Твенте» в рамках 1-го тура Лиги Европы.

«Твенте» принес мне многое. Я прошел обучение в их академии, я был частью поколения первой молодежной команды, когда спустя много лет снова начались молодежные соревнования, так что для меня там большая история.
Я бы предпочел играть против кого-то другого. Неприятно причинять боль тому, кого любишь», — приводит слова тен Хага ESPN со ссылкой на пресс-конференцию.

Напомним, сегодня, 25 сентября, состоится встреча «красных дьяволов» с «Твенте» в 22:00 по московскому времени.

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