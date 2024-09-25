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«Енисей» рассказал о травмах игроков перед матчем Кубка России с костромским «Спартаком»

«Енисей» рассказал о травмах игроков перед матчем Кубка России с костромским «Спартаком»
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Официальный телеграм-канал красноярского «Енисея» опубликовал информацию о сроках возвращения в строй травмированных футболистов команды.

Как сообщает пресс-служба красноярцев, центральный защитник Ян Цесь вернулся к тренировкам с основным составом, также в общей группе с небольшими ограничениями тренируется нападающий Александр Канаплин. Полузащитники Денис Тихонов и Денис Самойлов на следующей неделе пройдут обследование и должны присоединиться к команде. Атакующий хавбек Александр Надольский приступит к тренировкам в общей группе в ближайшие дни.

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26 сентября 2024, четверг. 17:00 МСК
Спартак Кс
Кострома
Не начался
Енисей
Красноярск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

26 сентября «Енисей» проведёт выездной матч 4-го раунда Пути регионов Фонбет Кубка России со «Спартаком» из Костромы.

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