Кассьерра набрал юбилейный балл по «гол+пас» за «Зенит», уступив Азмуну, Халку и Дзюбе

27-летний колумбийский центральный нападающий Матео Кассьерра достиг статистической планки в 50 очков по системе «гол+пас» в матчах за петербургский «Зенит», сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.

В домашней игре 9-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом» (3:1) форвард записал на свой счёт забитый мяч, который стал его 34-м голом в составе «Зенита». Также в активе Кассьерры 16 результативных передач за петербуржцев.

На достижение 50 баллов результативности колумбийцу потребовалось 84 матча, что является четвёртым результатом в истории клуба. Ранее быстрее Кассьерры 50 очков по «гол+пас» набирали нападающие Сердар Азмун (64 матча), Халк (66 матчей) и Артём Дзюба (76 матчей).