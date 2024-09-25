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Кассьерра набрал юбилейный балл по «гол+пас» за «Зенит», уступив Азмуну, Халку и Дзюбе

Кассьерра набрал юбилейный балл по «гол+пас» за «Зенит», уступив Азмуну, Халку и Дзюбе
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27-летний колумбийский центральный нападающий Матео Кассьерра достиг статистической планки в 50 очков по системе «гол+пас» в матчах за петербургский «Зенит», сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.

В домашней игре 9-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом» (3:1) форвард записал на свой счёт забитый мяч, который стал его 34-м голом в составе «Зенита». Также в активе Кассьерры 16 результативных передач за петербуржцев.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 1
Факел
Воронеж
0:1 Марков – 8'     1:1 Кассьерра – 52'     2:1 Гонду – 67'     3:1 Ерохин – 87'    

На достижение 50 баллов результативности колумбийцу потребовалось 84 матча, что является четвёртым результатом в истории клуба. Ранее быстрее Кассьерры 50 очков по «гол+пас» набирали нападающие Сердар Азмун (64 матча), Халк (66 матчей) и Артём Дзюба (76 матчей).

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