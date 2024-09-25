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Игрок «Ахмата» — об игре с «Крыльями Советов»: команда выключается на последних минутах

Игрок «Ахмата» — об игре с «Крыльями Советов»: команда выключается на последних минутах
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Полузащитник футбольного клуба «Ахмат» Мауро Луна Диале ответил на вопрос о результате матча с «Крыльями Советов», который закончился ничейным результатом (1:1).

⁠— Команда имела все шансы победить, но вновь упустила три очка в самой концовке игры. Что может быть причиной этому, по твоему мнению?

— Мы хорошо играли. Можно сказать, что даже доминировали всю игру, имея большое количество моментов. К сожалению, потеряли очки – еще больнее от того, что это у нас не в первый раз. Команда почему-то выключается на последних минутах, решив, что матч закончен. Но реальность такова, что нужно быть в игре до финального свистка арбитра. Думаю, нам сейчас очень важно прибавить в концентрации, — приводит слова полузащитника пресс-служба клуба.

Напомним, «Ахмат» за девять игр набрал шесть очков. Команда Сергея Ташуева ушла с последнего места в турнирной таблице чемпионата России, поднявшись на 15-ю строчку. «Крылья Советов» после аналогичного количества матчей заработали 10 очков и располагаются на 10-й строчке.

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