Защитник «Зенита» Эракович вошёл в расширенный состав сборной Сербии

23-летний центральный защитник петербургского «Зенита» Страхиня Эракович включён в расширенный список сборной Сербии на октябрьский сбор, в ходе которого сербы проведут два матча Лиги наций УЕФА с национальными командами Швейцарии и Испании.

Ранее Эракович провёл за сборную Сербии 10 матчей, в которых отметился одним забитым голом. Дебют защитника «Зенита» в национальной команде состоялся в июне 2022 года.

12 октября сербы сыграют на своём поле в Лесковаце со сборной Швейцарии, 15 октября в Кордобе состоится их выездной матч с национальной командой Испании. После двух туров Сербия занимает третье место в группе лиги A Лиги наций с Данией, Испанией и Швейцарией, набрав одно очко за счёт домашней ничьей с испанцами (0:0) при выездном поражении от датчан (0:2).