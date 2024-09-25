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Защитник «Зенита» Эракович вошёл в расширенный состав сборной Сербии

Защитник «Зенита» Эракович вошёл в расширенный состав сборной Сербии
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23-летний центральный защитник петербургского «Зенита» Страхиня Эракович включён в расширенный список сборной Сербии на октябрьский сбор, в ходе которого сербы проведут два матча Лиги наций УЕФА с национальными командами Швейцарии и Испании.

Ранее Эракович провёл за сборную Сербии 10 матчей, в которых отметился одним забитым голом. Дебют защитника «Зенита» в национальной команде состоялся в июне 2022 года.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 4. 3-й тур
12 октября 2024, суббота. 21:45 МСК
Сербия
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 4. 4-й тур
15 октября 2024, вторник. 21:45 МСК
Испания
Не начался
Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

12 октября сербы сыграют на своём поле в Лесковаце со сборной Швейцарии, 15 октября в Кордобе состоится их выездной матч с национальной командой Испании. После двух туров Сербия занимает третье место в группе лиги A Лиги наций с Данией, Испанией и Швейцарией, набрав одно очко за счёт домашней ничьей с испанцами (0:0) при выездном поражении от датчан (0:2).

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