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Тренер «Челси» — о прошедшем матче с «Барроу»: Нкунку и Джексон показывают достойную игру

Тренер «Челси» — о прошедшем матче с «Барроу»: Нкунку и Джексон показывают достойную игру
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Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска отреагировал на разгромную победу своей команды в рамках 3-го тура АПЛ с «Барроу» (5:0).

Англия — Кубок лиги . 3-й раунд
24 сентября 2024, вторник. 21:45 МСК
Челси
Лондон
Окончен
5 : 0
Барроу
Барроу-ин-Фернесс
1:0 Нкунку – 8'     2:0 Нкунку – 15'     3:0 Фарман – 28'     4:0 Нету – 48'     5:0 Нкунку – 75'    

«Я очень доволен выступлением и результатом. Мы провели множество изменений, но основная концепция осталась неизменной. И это должно быть одной из наших ключевых задач — сохранять узнаваемый командный стиль независимо от состава на поле.

У нас самый молодой состав в лиге, но перед игрой я попросил футболистов продемонстрировать, насколько серьёзно мы настроены. Мы хотели показать остальным, что, несмотря на юный возраст, мы полны решимости.

Нкунку и Джексон демонстрируют превосходную игру — и дело не только в забитых голах, но и в их самоотдаче как с мячом, так и без него», — приводит слова Марески портал Chelsea Dodgers в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, действующим обладателем трофея является «Ливерпуль», который в финале турнира в прошлом сезоне обыграл «Челси».

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