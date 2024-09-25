Пьянич прибыл в Москву для перехода в ЦСКА, Килиан Мбаппе получил травму. Главное к утру

Экс-полузащитник «Ромы», «Ювентуса» и «Барселоны» Миралем Пьянич прилетел в Москву для подписания контракта с ЦСКА, нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе получил травму и может пропустить дерби с «Атлетико», «Вашингтон Кэпиталз» проиграл контрольный матч без своего российского капитана Александра Овечкина. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».