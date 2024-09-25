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Пьянич прибыл в Москву для перехода в ЦСКА, Килиан Мбаппе получил травму. Главное к утру
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Экс-полузащитник «Ромы», «Ювентуса» и «Барселоны» Миралем Пьянич прилетел в Москву для подписания контракта с ЦСКА, нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе получил травму и может пропустить дерби с «Атлетико», «Вашингтон Кэпиталз» проиграл контрольный матч без своего российского капитана Александра Овечкина. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Экс-игрок «Ювентуса» и «Барселоны» Пьянич прилетел в Москву для перехода в ЦСКА.
  2. Килиан Мбаппе получил травму в матче с «Алавесом» и может пропустить игру с «Атлетико».
  3. «Вашингтон» без Овечкина проиграл «Бостону» в предсезонном матче НХЛ.
  4. Акинфеев отреагировал на высказывания Вернблума в отношении России и ЦСКА.
  5. Мадридский «Реал» с минимальной разницей обыграл «Алавес» в матче 7-го тура Ла Лиги.
  6. Карло Анчелотти установил тренерский рекорд всех времён в Ла Лиге.
  7. Результаты матчей Кубка России 24 сентября.
  8. «Тампа-Бэй» без Кучерова и Василевского проиграла «Каролине» с Кочетковым и Орловым.
  9. Рафаэль Варан может завершить карьеру на фоне тяжёлой травмы, полученной в составе «Комо».
  10. «Автомобилист» нанёс «Нефтехимику» четвёртое поражение подряд.
  11. «Торпедо» обыграло «Куньлунь» и прервало четырёхматчевую серию поражений.
  12. «Вашингтон» исключил российского хоккеиста из тренировочного лагеря.
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