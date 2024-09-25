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Назван вратарь, которого в «Барселоне» рассматривают долгосрочной заменой тер Штегену

Назван вратарь, которого в «Барселоне» рассматривают долгосрочной заменой тер Штегену
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Спортивный директор «Барселоны» Деку хочет видеть голкипера «Порту» и сборной Португалии Диогу Кошту в каталонской команде в качестве долгосрочной замены травмированному немецкому вратарю Марку-Андре тер Штегену. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, Деку давно рассматривает Кошту, а также видит преимущество в том, что агентом игрока является известный менеджер Жорже Мендеш.

Сообщается, что если «Барселона» решит подписать долгосрочную замену тер Штегену летом 2025 года, то обратится к португальскому голкиперу.

Напомним, в матче 6-го тура с «Вильярреалом» (5:1) тер Штеген получил разрыв сухожилия надколенника правого колена. По данным различных СМИ, примерный срок восстановления может составить семь-девять месяцев.

25-летний Диогу Кошта является воспитанником «Порту». В нынешнем сезоне голкипер принял участие в семи матчах своей команды во всех турнирах, в которых пропустил шесть мячей и в четырёх играх сыграл «на ноль». Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 45 млн.

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