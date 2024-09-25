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Расписание матчей Кубка России 25 сентября

Расписание матчей Кубка России 25 сентября
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Сегодня, 25 сентября, пройдут матчи четвёртого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России.

Расписание матчей Кубка России 25 сентября (время — московское):

12:00. «Динамо-Владивосток» – «Шинник» (Ярославль)
16:00. «Машук-КМВ» (Пятигорск) – «Родина» (Москва)
17:00. «Урал» (Екатеринбург) – «СКА-Хабаровск»
18:00. «Волгарь» (Астрахань) – «Уфа»
18:30. «Орёл» – «Сокол» (Саратов)
18:30. «Луки-Энергия» (Великие Луки) – «Балтика» (Калининград)
19:00. «Композит» (Павловский Посад) – «Нефтехимик» (Нижнекамск)
19:00. «Химик» (Дзержинск) – «Чайка» (Песчанокопское)
19:30. «КАМАЗ» (Набережные Челны) – «Торпедо» (Москва)

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит». В Суперфинале предыдущего розыгрыша команда Сергея Семака обыграла калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.

Календарь Кубка России
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