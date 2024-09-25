Расписание матчей Лиги Европы УЕФА на 25 сентября

Сегодня, 25 сентября, пройдут матчи 1-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2024/2025.

Расписание матчей Лиги Европы УЕФА 25 сентября (время — московское):

19:45. «Будё-Глимт» (Норвегия) – «Порту» (Португалия)

19:45. «АЗ Алкмар» (Нидерланды) – «Эльфсборг» (Швеция)

22:00. «Ницца» (Франция) – «Реал Сосьедад» (Испания)

22:00. «Андерлехт» (Бельгия) – «Ференцварош» (Венгрия)

22:00. «Мидтьюлланн» (Дания) – «Хоффенхайм» (Германия)

22:00. «Динамо» Киев (Украина) – «Лацио» (Италия)

22:00. «Галатасарай» (Турция) – ПАОК (Греция)

22:00. «Лудогорец» (Болгария) – «Славия» Прага (Чехия)

22:00. «Манчестер Юнайтед» (Англия) – «Твенте» (Нидерланды)

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся восемь лучших команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.