«Динамо» Киев — «Лацио»: во сколько начало матча Лиги Европы, где смотреть трансляцию

Сегодня, 25 сентября, в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы встретятся украинское «Динамо» Киев и итальянский «Лацио». Команды будут играть на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге (Германия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Анастасиосом Сидиропулосом (Греция). Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся восемь лучших команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.