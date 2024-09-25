«Манчестер Юнайтед» — «Твенте»: во сколько начало матча Лиги Европы, где смотреть

Сегодня, 25 сентября, в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы встретятся английский «Манчестер Юнайтед» и нидерландский «Твенте». Команды будут играть на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Симоне Содзой (Италия). Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся восемь лучших команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.