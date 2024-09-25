Анджелкович: не удивлён, что Дзюба присоединился к «Акрону» — клубу с хорошими условиями

Бывший защитник тольяттинского «Акрона» Неманья Анджелкович высказался о переходе в клуб нападающего Артёма Дзюбы. Форвард пополнил состав «Акрона» в статусе свободного агента в последние дни трансферного окна.

«Не удивлён, что Дзюба присоединился к «Акрону», потому что это хороший клуб с хорошими условиями. Доволен успехами тольяттинской команды, им надо привыкнуть, ведь играют только первый сезон в РПЛ. «Акрону» надо сохранить позицию, чтобы не вылететь», — сказал Анджелкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В текущем сезоне чемпионата России 36-летний Артём Дзюба провёл два матча, в которых отметился тремя голевыми передачами.