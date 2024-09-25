Черчесов объяснил, почему России лучше остаться в УЕФА

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов объяснил, почему РФС не стоит переходить в Азиатскую конфедерацию футбола. По его мнению, России лучше остаться в «родном УЕФА».

«Меня часто спрашивают на эту тему. Отвечаю просто. Азиатская конфедерация находится где-то на другой планете? Она же тоже в ФИФА. Хорошо, ты перешёл в Азию, в УЕФА с нами не хотели играть поляки. А там японцы или австралийцы не захотят играть. В чём разница? Если в Европе есть тот, кто не хочет с нами играть, то и в Азии будут. Нас туда зовут? Нет. Так что надо не иллюзии строить, а заниматься своим делом. Клубы играют, футбол растёт, игроки уезжают в Европу. А когда всё устаканится, мы вновь будем в родном УЕФА», – приводит слова Черчесова «Советский спорт».