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Черчесов объяснил, почему России лучше остаться в УЕФА

Черчесов объяснил, почему России лучше остаться в УЕФА
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Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов объяснил, почему РФС не стоит переходить в Азиатскую конфедерацию футбола. По его мнению, России лучше остаться в «родном УЕФА».

«Меня часто спрашивают на эту тему. Отвечаю просто. Азиатская конфедерация находится где-то на другой планете? Она же тоже в ФИФА. Хорошо, ты перешёл в Азию, в УЕФА с нами не хотели играть поляки. А там японцы или австралийцы не захотят играть. В чём разница? Если в Европе есть тот, кто не хочет с нами играть, то и в Азии будут. Нас туда зовут? Нет. Так что надо не иллюзии строить, а заниматься своим делом. Клубы играют, футбол растёт, игроки уезжают в Европу. А когда всё устаканится, мы вновь будем в родном УЕФА», – приводит слова Черчесова «Советский спорт».

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