Слот рассказал, что нужно сделать Александер-Арнольду, чтобы лучше защищаться

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот рассказал, что нужно сделать защитнику «красных» Тренту Александер-Арнольду, чтобы лучше играть в обороне.

«Единственное, что я знаю, так это то, что мы говорим об игроке, который выигрывал Лигу чемпионов и чемпионский титул. Думаю, дело вовсе не в том, что он способен сделать, играя в защите. Дело в том, что нужно быть предельно сконцентрированным всё время. Мы беседовали с Трентом об этом, но я не учил его защищаться. Повторюсь, Александер-Арнольд становился победителем Лиги чемпионов и чемпионом Англии», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

Александер-Арнольд — воспитанник академии «Ливерпуля». Действующий контракт футболиста с «красными» рассчитан до лета 2025-го.