Эрик тен Хаг назвал тренеров, которые повлияли на его тактический стиль

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о специалистах, которые повлияли на его футбольную философию.

«Мы хотим играть активно, динамично, хотим доминировать на поле. Мы пытаемся делать это в каждой игре. В каждом аспекте игры. Было несколько тренеров, которые повлияли на мой стиль. Это и Ринус Михелс, и Кес Рейверс. Михелс оказал большое влияние на весь нидерландский футбол, он прививал проактивный стиль игры. Конечно же, Йохан Круифф. Он тоже внёс свою лепту, причём как игрок и как тренер. Затем Луи ван Гал. Все они любили проактивный, динамичный футбол», — приводит слова тен Хага официальный сайт УЕФА.