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Эрик тен Хаг назвал тренеров, которые повлияли на его тактический стиль

Эрик тен Хаг назвал тренеров, которые повлияли на его тактический стиль
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Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о специалистах, которые повлияли на его футбольную философию.

«Мы хотим играть активно, динамично, хотим доминировать на поле. Мы пытаемся делать это в каждой игре. В каждом аспекте игры. Было несколько тренеров, которые повлияли на мой стиль. Это и Ринус Михелс, и Кес Рейверс. Михелс оказал большое влияние на весь нидерландский футбол, он прививал проактивный стиль игры. Конечно же, Йохан Круифф. Он тоже внёс свою лепту, причём как игрок и как тренер. Затем Луи ван Гал. Все они любили проактивный, динамичный футбол», — приводит слова тен Хага официальный сайт УЕФА.

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