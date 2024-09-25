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Петренко: надо учитывать уровень противника сборной России, есть чувство неудовлетворения

Петренко: надо учитывать уровень противника сборной России, есть чувство неудовлетворения
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Бывший тренер «Торпедо» Сергей Петренко высказался о товарищеских матчах сборной России. Специалист признался, что его не особо радуют победы россиян над слабыми соперниками.

«Приятно, что сборная России выигрывает, но надо учитывать уровень противника. Такие победы не особо радуют. Есть чувство неудовлетворения. Хочется увидеть игры с более сильными соперниками. Понимаю, что это иногда сложно устроить, но хотелось бы понимать истинную силу ребят. Но играть нашей сборной надо», — сказал Петренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, сборная России отстранена от международных турниров с февраля 2022 года.

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