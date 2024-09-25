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Рафаэль Варан завершил карьеру футболиста — источник

Рафаэль Варан завершил карьеру футболиста — источник
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Защитник «Комо» Рафаэль Варан принял решение завершить профессиональную карьеру футболиста, сообщает журналист Relevo Маттео Моретто.

Напомним, 31-летний Рафаэль Варан перешёл в «Комо» в качестве свободного агента. Звёздный новичок в первой же встрече за итальянскую команду получил тяжёлую травму и выбыл до конца сезона.

Позже стало известно, что «Комо» исключил Варана из заявки на сезон в Серии А. При этом француз отыграл за клуб лишь 23 минуты.

Ранее Варан был известен по выступлениям за мадридский «Реал», «Манчестер Юнайтед» и сборную Франции. В 2018 году в составе сборной Франции Варан стал чемпионом мира. С «Реалом» он четырежды выигрывал Лигу чемпионов.

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