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Радимов: матч с «Зенитом» может сыграть с «Факелом» злую шутку

Радимов: матч с «Зенитом» может сыграть с «Факелом» злую шутку
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Бывший российский футболист Владислав Радимов объяснил, чего не хватило «Факелу» для того, чтобы сыграть с «Зенитом» вничью в матче 9-го тура РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 1
Факел
Воронеж
0:1 Марков – 8'     1:1 Кассьерра – 52'     2:1 Гонду – 67'     3:1 Ерохин – 87'    

«Факелу» не хватило ни сил, ни мастерства. Если мы вспомним первый ответный гол — в простейшей ситуации затылком двинь мяч дальше, он улетит в аут. Нет, защитник выбивает мяч в центр штрафной, там бьёт Мантуан — и мяч на центр. Этот гол, кстати, стал переломным. Второе — то, что устали к концу. Это было логично, потому что «Зенит» всё-таки больше мячом владел. Ну и «Факелу» не надо против «Зенита» соперничать, им надо против себе равных так играть. И я думаю, что эта игра может с ними злую шутку сыграть. У них хороший тренер Пятибратов, но вот сейчас они скажут, мол, «мы с «Зенитом» играли, там чуть-чуть не хватило». С такой игрой многие команды против них тоже будут закрываться. А как вскрывать оборону, когда нет пространства?» — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Напомним, матч между «Зенитом» и «Факелом» состоялся 21 сентября. Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). В качестве главного арбитра встречи выступил Павел Кукуян (Сочи). «Зенит» одержал победу со счётом 3:1. На текущий момент первое место в РПЛ занимает «Зенит», набравший 23 очка после девяти матчей. На второй строчке располагается «Краснодар» с 21 очком. Замыкает тройку лидеров «Локомотив», заработавший 21 очко после девяти встреч.

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