Александр Мостовой: не надо сравнивать переход Пьянича в ЦСКА с Шюррле и Маркизио

Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал грядущий переход боснийского полузащитника Миралема Пьянича в ЦСКА.

«Мы говорили, что ЦСКА не хватает двух футболистов для общей картины команды. Это видно на протяжении многих игр. Пьянич — хороший футболист даже в 34 года. У нас были примеры, когда люди спокойно играют в 37-38 лет. Так что проблем из-за возраста у Пьянича нет, но самое главное, в каком состоянии он приезжает, ведь он ушёл с радаров. Однако этот переход хорош в футбольном плане.

Не надо проводить никаких аналогий по Пьяничу с Шюррле и Маркизио. Я не понял, зачем вообще приехал Маркизио в «Зенит». Он приехал играть или просто быть? А Шюррле в первом матче сыграл нормально, но потом пять игр что-то было непонятное, и он уехал из России. Теперь посмотрим, что получится с Пьяничем», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.