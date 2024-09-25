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Голкипер Рико, переживший кому после падения с лошади, может перейти в катарский клуб

Голкипер Рико, переживший кому после падения с лошади, может перейти в катарский клуб
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Бывший голкипер французского «ПСЖ» Серхио Рико ведёт переговоры с катарским клубом «Аль-Гарафа». Об этом сообщил Le Parisien со ссылкой на Relevo.

В настоящее время голкипер находится в статусе свободного агента. В мае 2023 года испанский вратарь упал с лошади и получил удар копытом по голове. В начале лета Серхио Рико перевели в искусственную кому, в которой он провёл около трёх недель.

31-летний Серхио Рико не выходил на поле в официальных матчах с мая 2022 года, когда на правах аренды выступал за испанскую «Мальорку». В последние месяцы он вернулся к тренировкам, чтобы набрать форму и найти клуб.

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