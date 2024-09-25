Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Юнайтед — Твенте. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нигматуллин: Пьянич был против игр со сборной России, но всё же приехал к нам заканчивать

Нигматуллин: Пьянич был против игр со сборной России, но всё же приехал к нам заканчивать
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист сборной России Руслан Нигматуллин высказался о предстоящем переходе полузащитника Миралема Пьянича в московский ЦСКА.

«Совсем скоро посмотрим, наступает ли ЦСКА на те же грабли, что и «Зенит» со «Спартаком», которые подписали Маркизио с Шюррле. Ведь сложно сказать, в какой форме находится Пьянич. Не приехал ли он глубоко заканчивать карьеру? Это был классный футболист. Говорят, что это один из немногих игроков, который был против матчей со сборной России. Но всё же он приехал заканчивать карьеру в Россию. В любом случае ЦСКА нужно было усиление, а Пьянич приехал к своему тренеру. Вряд ли он будет ходить пешком перед своим тренером», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Фото: Миралем Пьянич в аэропорту Москвы с шарфом ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android