Нигматуллин: Пьянич был против игр со сборной России, но всё же приехал к нам заканчивать

Бывший футболист сборной России Руслан Нигматуллин высказался о предстоящем переходе полузащитника Миралема Пьянича в московский ЦСКА.

«Совсем скоро посмотрим, наступает ли ЦСКА на те же грабли, что и «Зенит» со «Спартаком», которые подписали Маркизио с Шюррле. Ведь сложно сказать, в какой форме находится Пьянич. Не приехал ли он глубоко заканчивать карьеру? Это был классный футболист. Говорят, что это один из немногих игроков, который был против матчей со сборной России. Но всё же он приехал заканчивать карьеру в Россию. В любом случае ЦСКА нужно было усиление, а Пьянич приехал к своему тренеру. Вряд ли он будет ходить пешком перед своим тренером», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.