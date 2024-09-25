Жирков: Соболев должен забивать, как Холанд, чтобы фанаты перестали его освистывать

Бывший футболист ЦСКА и «Зенита» Юрий Жирков рассказал, что нужно делать Александру Соболеву, чтобы его приняли фанаты в Санкт-Петербурге. По мнению Жиркова, форвард должен показывать свою лучшую игру и забивать голы, как главный бомбардир «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.

— Такие трансферы, наверное, будут ещё не раз за всю историю футбола. Кто-то перейдёт из ЦСКА в «Зенит», кто-то из «Зенита» в «Спартак». Или из «Спартака» в «Зенит», как Соболев. Наверное, болельщикам это самим интересно — скандировать плохие слова, ещё что-то.

— Что делать Соболеву, чтобы такая реакция фанатов на него прекратилась?

— Показывать свой лучший футбол, забивать мячи.

— Думаете, поможет?

— Если будет забивать, как Холанд, то почему нет? — приводит слова Жиркова интернет-портал «Известия».