Защитник «Акрона» Витор заявил, что в России чувствует себя безопаснее, чем в Бразилии

Футболист тольяттинского «Акрона» Пауло Витор признался, что в России чувствует себя безопаснее, чем в родной Бразилии.

— В России ты себя чувствуешь более безопасно, чем в Бразилии?

— Да, конечно. В интернете я слежу за своим городом, вижу, что случаются те или иные происшествия. В России же за время нахождения у меня не было никаких проблем с безопасностью, — приводит слова Витора «Матч ТВ».

Игроком «Акрона» 23-летний бразильский защитник стал минувшим летом. Дебютировал за тольяттинскую команду Пауло в матче с «Локомотивом». Ранее в своей профессиональной карьере защитник представлял такие клубы, как «Насьонал» и «Ботафого». В нынешнем сезоне Витор провёл девять матчей с учётом всех соревнований, не отметившись результативными действиями.