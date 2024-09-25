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Защитник «Акрона» Витор заявил, что в России чувствует себя безопаснее, чем в Бразилии

Защитник «Акрона» Витор заявил, что в России чувствует себя безопаснее, чем в Бразилии
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Футболист тольяттинского «Акрона» Пауло Витор признался, что в России чувствует себя безопаснее, чем в родной Бразилии.

— В России ты себя чувствуешь более безопасно, чем в Бразилии?
— Да, конечно. В интернете я слежу за своим городом, вижу, что случаются те или иные происшествия. В России же за время нахождения у меня не было никаких проблем с безопасностью, — приводит слова Витора «Матч ТВ».

Игроком «Акрона» 23-летний бразильский защитник стал минувшим летом. Дебютировал за тольяттинскую команду Пауло в матче с «Локомотивом». Ранее в своей профессиональной карьере защитник представлял такие клубы, как «Насьонал» и «Ботафого». В нынешнем сезоне Витор провёл девять матчей с учётом всех соревнований, не отметившись результативными действиями.

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