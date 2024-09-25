Непомнящий — о Пьяниче в ЦСКА: все, кто приезжает в РПЛ мессией, не знают наш чемпионат

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о предстоящем переходе полузащитника Миралема Пьянича в московский ЦСКА.

«Я не в восторге от перехода Пьянича в ЦСКА, всё-таки он уже не молодой футболист. Конечно, это серьёзная фигура, но есть сомнения по адаптации. Наш чемпионат не так прост, как всем кажется. Все, кто приезжает в РПЛ в роли мессии и пытается нас научить чему-то, не знают наш чемпионат. Поэтому не всем удаётся заиграть у нас.

Пьянич — большой мастер, тут не возникает никаких вопросов. Но я прочёл его неприятное высказывание в адрес сборной России. Это для меня не очень приятно. У меня есть сомнения в этом переходе в плане геополитической точки зрения, тут больше проявляется финансовый и меркантильный интерес», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.