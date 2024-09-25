Агент Гаргаев: в ОАЭ Пьянич получал € 4 млн в год, но миллион от ЦСКА — тоже немало

Анзор Гаргаев, известный агент, бывший руководитель агентства Goal vision в ОАЭ, а сейчас спортивный директор «Нарта» из Черкесска, высказался о грядущем переходе хавбека Миралема Пьянича в ЦСКА.

«Когда я плотно работал в Эмиратах, общался с Рахимичем в Стамбуле. Это было год-полтора назад. Элвир тогда много про Пьянича рассказывал. Я даже думал сделать с ним какую-то коллаборацию, но так и не решился, потому что у Миралема очень большая зарплата в «Шардже» была — € 4 млн в год. «Шарджа» — очень богатый клуб. А он туда из «Барселоны» пришёл.

Наше агентство как раз в Шардже располагалось, и я бывал на играх, видел Пьянича вживую. Несмотря на возраст, выглядел он прилично. Видно было, что футболист высочайшего уровня: в «Барселоне» играл, в Италии гремел. По крайней мере, год назад он был в порядке. А летом закончился контракт, и он стал свободным агентом. Может, клуб не захотел дальше платить большую зарплату, а может, самому Пьяничу Эмираты приелись — не могу судить. А миллион от ЦСКА — тоже немаленькие деньги, учитывая его возраст», — сказал Гаргаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.