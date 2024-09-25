Агент Гаргаев предположил, что привело Миралема Пьянича в ЦСКА

Анзор Гаргаев, известный агент, бывший руководитель агентства Goal vision в ОАЭ, а сейчас спортивный директор «Нарта» из Черкесска предположил, что привело боснийского хавбека Миралема Пьянича в ПФК ЦСКА.

«Мне кажется, трансферу Пьянича в ЦСКА Рахимич поспособствовал. Всё-таки это его родной клуб, а они вместе были в сборной. В таких переходах часто бывают проводники, доверенные лица. Думаю, Элвир не как агент выступил, а рекомендовал, объяснил, рассказал про клуб.

Меня его переход в ЦСКА не удивил. Чему удивляться? Парень он очень богатый, влиятельный. Почему бы не поиграть ещё, раз поступило предложение? Москва — хороший город. У нас с Боснией добрые взаимоотношения. ЦСКА — серьёзный, топовый клуб. А Николич тоже работал в Эмиратах, видел Пьянича. Они почти земляки. Почему бы нет? Ничего сверхудивительного тут не вижу», — сказал Гаргаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.