Радимов: Абаскаль возглавит «Химки» и будет тренировать 43 человека

Бывший полузащитник «Сарагосы» Владислав Радимов высказался о будущем экс-тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля. По мнению эксперта, испанец возглавит подмосковные «Химки».

— Сейчас, как я понимаю, Абаскаль поедет в «Химки»… Или куда-то ещё в Россию. Он же не просто так приехал. Где ему в Испании такие деньги заплатят? Нигде. А в «Химках» он сейчас придет, сменит своего соотечественника, у которого уже пять или шесть туров команда забить не может. И там тренер-испанец говорит, что у него очень много игроков на тренировках, 43 человека тренировать невозможно. А Абаскаль придет и скажет: а я могу, давайте, я буду тренировать.

—То есть, думаете, дни Артиги в «Химках» сочтены?

— Он начал критиковать руководство. Конечно, сочтены. Кого первого уберут? Вот Артигу и уберут. И поставят сейчас тренера, который согласится тренировать все 43 человека, — приводит слова Радимова «РБ Спорт».