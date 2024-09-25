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Игрок «Химок» Анджелкович: в матче с «Оренбургом» мы бились до конца и показали характер

Игрок «Химок» Анджелкович: в матче с «Оренбургом» мы бились до конца и показали характер
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Защитник подмосковных «Химок» Неманья Анджелкович высказался о матче 9-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (0:0). Встреча состоялась 22 сентября.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 14:15 МСК
Химки
Химки
Окончен
0 : 0
Оренбург
Оренбург
Удаления: Гогуа – 25' / нет

«Со скамейки плохо видел эпизод с удалением Гогуа. Не знаю, как бы я поступил на его месте, но это футбол, такое случается. Самое главное, что мы сегодня не пропустили и не проиграли. «Оренбург» после удаления старался играть первым номером, но особых моментов не создал. Потому что мы играли до конца, показали характер и что мы хорошая команда. Надеюсь, что в следующем матче покажем хорошую игру и победим.

Артига в перерыве сказал продолжать играть с высокой концентрацией, чтобы не ошибаться в простых ситуациях. Также он сказал, что у нас ещё будут моменты, которые действительно были. Я доволен этой ничьей», — сказал Анджелкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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