Новые владельцы «Эвертона» заинтересованы в назначении Гарета Саутгейта — Daily Mail

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Бывший главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт может возглавить английский «Эвертон». Об этом сообщил Daily Mail.

Отмечается, что кандидатура Гарета Саутгейта интересна новым владельцам «Эвертона». Ранее на этой неделе американская компания Friedkin Group, возглавляемая председателем Дэном Фридкином, достигла соглашения о покупке контрольного пакета акций у Фархада Мошири, составляющего 94,1%. Сделка, которая, как ожидается, принесёт Мошири около $ 400 млн, всё ещё требует одобрения регулирующих органов со стороны Премьер-лиги, Футбольной ассоциации Англии и Управления финансового контроля.

«Эвертон» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав одно очко за пять матчей. Команду возглавляет Шон Дайч.