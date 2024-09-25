Слот объяснил, почему «Ливерпуль» мало пропускает на старте сезона

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот объяснил, почему мерсисайдцы мало пропускают на старте сезона-2024/2025. В АПЛ команда нидерландского специалиста пропустила один гол в пяти матчах.

«Да, мы хорошо защищаемся, хотя, по-моему, в последней игре наш вратарь слишком часто вступал в игру. Пару дней назад я посмотрел на таблицу и подумал: «Хм, с какими же командами нам приходилось встречаться до сих пор? Они в верхней части таблицы или в нижней?» Думаю, почти все они, кроме «Ман Юнайтед», не уверен насчёт «Юнайтед», находятся во второй половине турнирной таблицы. Это тоже нужно учитывать.

Впереди нас ждут матчи с сильными командами, так что посмотрим, какая цифра будет у нас в графе «пропущенные» после этого. Возможно, до сих пор календарь был благоприятным для нас в этом смысле», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».