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Кирьяков — о Пьяниче: хочется сказать: «ЦСКА, что вы делаете?!»

Кирьяков — о Пьяниче: хочется сказать: «ЦСКА, что вы делаете?!»
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Российский тренер Сергей Кирьяков высказался о предстоящем переходе полузащитника Миралема Пьянича в московский ЦСКА.

«Шансы Пьянича в ЦСКА 50 на 50. Не знаю, насколько он готов и мотивирован. Были случаи, когда такие качественные, но возрастные игроки хорошо выступали в России, но были и провалы. По Шюррле я вообще говорил, что это супертрансфер, но ошибся. Игра Миралема Пьянича будет зависеть от многих факторов: форма, мотивация, его отношение к делу.

Не знаю, как относиться к высказываниям Пьянича про матчи с Россией. С одной стороны, хочется сказать: «ЦСКА, что вы делаете?!», но, с другой — главное, чтобы он помог команде. Это дело клуба в первую очередь. Наверняка раз уж они берут футболиста, снова узнавали об этом», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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