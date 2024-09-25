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Вадим Евсеев провёл первую тренировку в «Ленинградце»

Вадим Евсеев провёл первую тренировку в «Ленинградце»
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Вчера, 24 сентября, новый главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев провёл первое занятие с командой. Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальных сетях.

Фото: ФК «Ленинградец»

О назначении Вадима Евсеева на пост главного тренера «Ленинградца» клуб объявил 21 сентября. В тренерский штаб Вадима Евсеева вошёл Ильшат Файзуллин.

«С 2010 по 2013 год был спортивным директором академии ФК «Локомотив». Главный тренер «Урарту» (Армения, 2018-2019). В сезонах-2019/2020 и 2020/2021 возглавлял «Локомотив-Казанку» во Второй лиге. В «Ленинградце» займёт должность помощника главного тренера.

Добро пожаловать в наш коллектив, Ильшат Галимзянович!» — написано в заявлении клуба.

«Ленинградец» занимает четвёртое место в турнирной таблице группы «Золото» дивизиона «А» Леон Второй лиги.

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