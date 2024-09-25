Юрий Сёмин отреагировал на переход Миралема Пьянича в ЦСКА

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин высказался о предстоящем переходе полузащитника Миралема Пьянича в московский ЦСКА

«В любую команду РПЛ нужен футболист, который будет сильнее российских игроков. Но мне сложно прокомментировать переход Пьянича в ЦСКА, потому что я его не видел очень давно, а также ему уже 34 года», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее стало известно, что Миралем Пьянич бесплатно перейдёт в ЦСКА. Полузащитник подпишет с армейцами контракт до лета 2025 года с опцией продления ещё на сезон. Ожидается, что сегодня, 25 сентября, футболист пройдёт медосмотр. Игрок будет зарабатывать € 1 млн в год в московском клубе. Об этом в своём телеграм-канале сообщил журналист Иван Карпов. Источники «Чемпионата» подтвердили данную информацию.