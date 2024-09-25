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Защитник «Акрона» Пауло Витор сравнил Солтмурада Бакаева с Винисиусом

Защитник «Акрона» Пауло Витор сравнил Солтмурада Бакаева с Винисиусом
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Футболист тольяттинского «Акрона» Пауло Витор сравнил нападающего тольяттинцев Солтмурада Бакаева с вингером мадридского «Реала» Винисиусом Жуниором.

— В «Акроне» тоже есть левый вингер, который любит идти в дриблинг, — Солтмурад Бакаев. Можно его в чём-то сравнить с Винисиусом?
— Если взять игровой стиль, то они действительно похожи. Солтмурад — настырный футболист, который хорошо использует свою скорость и дриблинг. Бакаев не боится рисковать, лезет на рожон, это их с Винисиусом и объединяет, — приводит слова Витора «Матч ТВ».

За «Акрон» Пауло Витор выступает с лета этого года. Дебютировал за тольяттинскую команду бразилец в матче с «Локомотивом». Ранее в своей профессиональной карьере защитник представлял такие клубы, как «Насьонал» и «Ботафого». В нынешнем сезоне Витор провёл девять матчей с учётом всех соревнований, не отметившись результативными действиями.

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