Тетрадзе: переход Пьянича в ЦСКА — доказательство, что всё идёт к лучшему

Бывший футболист итальянской «Ромы» Омари Тетрадзе высказался о предстоящем переходе полузащитника Миралема Пьянича в московский ЦСКА.

«Я всегда говорю, что не надо смотреть в паспорт футболиста — самое главное, чтобы Пьянич доказывал делом на поле. Это футболист мирового уровня и высококлассный игрок. Руководители ЦСКА перед приобретением Пьянича хорошо подумали и выявили все «за» и «против». А также в руководстве знают все человеческие качества Миралема и знают, какой он внесёт климат в команду. Для Пьянича будет стимул, что главный тренер ЦСКА тоже балканец. Николич знает, кого приглашать в команду, ведь ему тоже нужен результат.

Думаю, что Пьянич поможет ЦСКА. Есть какой-то процент, что с Пьяничем может повториться такая же история, как с Маркизио и Шюррле. Но он футболист не такого уровня, чтобы приехать в Россию и не играть. Это не в его интересах. Не думаю, что Пьянич просто будет отбывать номер в ЦСКА. Рано или поздно геополитическая ситуация выправится и всё будет нормально. Переход Пьянича в ЦСКА — доказательство, что всё идёт к лучшему», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.