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Игрок «Спартака» Угальде: впереди у нас сложные матчи в календаре

Игрок «Спартака» Угальде: впереди у нас сложные матчи в календаре
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Нападающий «Спартака» Манфред Угальде заявил, что красно-белых ждут тяжёлые матчи. В 10-м туре Российской Премьер-Лиги подопечные Деяна Станковича сыграют с «Локомотивом» на выезде, а на групповом этапе Фонбет Кубка России красно-белые встретятся с московским «Динамо».

«Да, впереди в календаре у нас сложные матчи. Но так можно сказать про любую игру. Остаётся только готовиться и выходить с желанием победить. Это те вещи, которые мы можем сделать», — сказал Угальде в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

По состоянию на сегодняшний день «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

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