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«Манчестер Юнайтед» обратился к Варану, объявившему о завершении карьеры

«Манчестер Юнайтед» обратился к Варану, объявившему о завершении карьеры
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«Манчестер Юнайтед» в социальной сети Х (ранее Twitter) обратился к французскому защитнику Рафаэлю Варану, который сегодня, 25 сентября, объявил о завершении игровой карьеры.

«Рафаэлю Варану.

Ты великолепно представлял наши цвета в течение трёх сезонов на «Олд Траффорд». Мы благодарим тебя за скромность, лидерство и преданность делу. Пусть эти качества сослужат тебе хорошую службу в следующем начинании.

Однажды став «красным», остаёшься «красным» навсегда. Твой «Манчестер Юнайтед», — написано в заявлении клуба.

Рафаэль Варан выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2021 по 2024 год. Его последним клубом стал итальянский «Комо».

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