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Тренер «Динамо» Личка: летом не привезли защитника, но не хочу брать, просто чтобы взять

Тренер «Динамо» Личка: летом не привезли защитника, но не хочу брать, просто чтобы взять
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка признался, что летом бело-голубые не смогли усилить оборонительную линию так, как ему того хотелось бы.

«В летнее трансферное окно у нас не получилось осуществить несколько трансферов в оборону, которые мы хотели. Поэтому сейчас ситуация такая, что остался этот набор защитников. Посмотрим, может, зимой будет другая ситуация. У меня были пару фамилий, которые я хотел бы видеть в команде. К сожалению, не получилось. Но я не из тех, кто хочет взять игрока, просто чтобы взять. Я хочу качественного игрока, который будет соответствовать моим требованиям», — сказал Личка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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