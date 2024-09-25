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Экс-игрок «Зенита» Малетич: переход Пьянича в ЦСКА многое значит для российского футбола

Экс-игрок «Зенита» Малетич: переход Пьянича в ЦСКА многое значит для российского футбола
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Бывший боснийский футболист санкт-петербургского «Зенита» и ярославского «Шинника» Дарко Малетич высказался о предстоящем переходе полузащитника Миралема Пьянича в московский ЦСКА.

«Пьянич будет усилением для ЦСКА. Ему 34 года, но он всё равно является классным игроком, который может сильно помочь ЦСКА в чемпионате. Переход Пьянича в ЦСКА многое значит для российского футбола, особенно сейчас, когда российские клубы не выступают в еврокубках.

Не уверен, что этот переход что-то изменит в плане геополитики, но я уверен, что всё скоро закончится и российские клубы будут играть с командами из Европы», — сказал Малетич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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