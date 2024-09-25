«Манчестер Сити» объявил, что Родри повредил связки правого колена

«Манчестер Сити» объявил, что испанский полузащитник Родри получил травму связок правого колена.

«На этой неделе хавбек отправился в Испанию за консультацией специалиста после первичного обследования в Манчестере. Мы продолжим оценивать состояние Родри для выяснения степени тяжести травмы и прогноза относительно его возвращения в строй», — сказано в заявлении пресс-службы «горожан», опубликованном на официальном сайте клуба.

Родри получил повреждение 22 сентября в матче 5-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом» (2:2). После игры появилась информация, что у 28-летнего игрока разрыв крестообразной связки колена, из-за чего он может пропустить остаток текущего сезона.