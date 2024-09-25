Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Юнайтед — Твенте. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Сити» объявил, что Родри повредил связки правого колена

«Манчестер Сити» объявил, что Родри повредил связки правого колена
Комментарии

«Манчестер Сити» объявил, что испанский полузащитник Родри получил травму связок правого колена.

«На этой неделе хавбек отправился в Испанию за консультацией специалиста после первичного обследования в Манчестере. Мы продолжим оценивать состояние Родри для выяснения степени тяжести травмы и прогноза относительно его возвращения в строй», — сказано в заявлении пресс-службы «горожан», опубликованном на официальном сайте клуба.

Родри получил повреждение 22 сентября в матче 5-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом» (2:2). После игры появилась информация, что у 28-летнего игрока разрыв крестообразной связки колена, из-за чего он может пропустить остаток текущего сезона.

Материалы по теме
Гвардиола ответил на вопрос, как планирует заменить получившего тяжёлую травму Родри
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android