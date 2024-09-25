«Реал» Мадрид выразил благодарность Варану, завершившему игровую карьеру

Мадридский «Реал» на официальном сайте обратился к французскому защитнику Рафаэлю Варану, который сегодня, 25 сентября, объявил о завершении игровой карьеры. Его последним клубом стал итальянский «Комо».

«После заявления Рафаэля Варана, который решил завершить карьеру профессионального футболиста, «Реал» Мадрид хочет выразить свою благодарность игроку, который уже входит в список легенд нашего клуба.

Рафаэль Варан прибыл в «Реал» Мадрид в 2011 году, когда ему было всего 18 лет, и стал одним из ведущих игроков в историческом цикле, который позволил клубу выиграть четыре трофея Лиги чемпионов, три из них подряд, в период с 2014 по 2018 год. За сезоны, в которых он надевал нашу футболку, он выиграл 18 титулов в 360 играх: четыре Лиги чемпионов, четыре клубных чемпионата мира, три Суперкубка Европы, три лиги, один Кубок Испании и три Суперкубка Испании.

Рафаэль Варан навсегда останется в сердцах всех болельщиков «Мадрида» как один из величайших центральных защитников в истории «Реала» и всегда олицетворяющий ценности нашего клуба.

«Реал» Мадрид желает ему и его семье удачи на этом новом этапе его жизни», — написано в заявлении.