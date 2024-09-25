Андрей Аршавин оценил летнюю трансферную кампанию «Зенита»

Известный российский экс-футболист Андрей Аршавин оценил летние трансферы «Зенита». По его мнению, клуб провёл хорошую работу в вопросе подписаний и укрепил все необходимые позиции. Также Аршавин ответил на вопрос о проблеме с правыми защитниками после травмы Сергея Волкова.

— Какую оценку можете поставить «Зениту» за летнее трансферное окно?

— Думаю, клуб провёл хорошую работу. Почти всё удалось с точки зрения укрепления позиций, которые нуждались в этом.

— У вас есть вопросы по позиции правого защитника в «Зените»?

— Если Караваев не будет выпадать, то всё нормально. В крайнем случае его может подменить Эракович, — приводит слова Андрея Аршавина Sport24.