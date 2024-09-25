Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Юнайтед — Твенте. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Червиченко: переход Пьянича в ЦСКА — хороший пиар-ход, но на эффективности не скажется

Червиченко: переход Пьянича в ЦСКА — хороший пиар-ход, но на эффективности не скажется
Комментарии

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о предстоящем переходе полузащитника Миралема Пьянича в столичный ЦСКА. Ранее сообщалось, что футболист уже прибыл в Москву.

«Очень спорный переход. Из этой Европы попадать в Москву, где всё так прекрасно, а тебе уже ничего доказывать не надо — сплошной релакс в шикарном месте. Я читал вчера этот фонтан счастья с упоминанием «Барселоны» и остальных клубов. Мне кажется, ничего особенного не будет. Хороший пиар-ход, что такие игроки переходят, но на эффективности ЦСКА это не скажется», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Кирьяков — о Пьяниче: хочется сказать: «ЦСКА, что вы делаете?!»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android