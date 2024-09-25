Голкипер Митров помог «Шиннику» пройти «Динамо-Владивосток» в КР, отразив три пенальти
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Завершился матч четвёртого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались «Динамо-Владивосток» и ярославский «Шинник». Команды играли на стадионе «Динамо» во Владивостоке. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Антоном Сидориным (Москва). «Шинник» одержал победу со счётом 0:0, 3:2 пен.
Fonbet Кубок России . 1/32 финала
25 сентября 2024, среда. 12:00 МСК
Динамо-Владивосток
Владивосток
Окончен
0 : 0
2 : 3
Шинник
Ярославль
Основное время матча завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти точнее оказались футболисты «Шинника» — 3:2.
Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале предыдущего розыгрыша команда Сергея Семака обыграла калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.
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