Голкипер Митров помог «Шиннику» пройти «Динамо-Владивосток» в КР, отразив три пенальти

Завершился матч четвёртого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались «Динамо-Владивосток» и ярославский «Шинник». Команды играли на стадионе «Динамо» во Владивостоке. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Антоном Сидориным (Москва). «Шинник» одержал победу со счётом 0:0, 3:2 пен.

Основное время матча завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти точнее оказались футболисты «Шинника» — 3:2.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале предыдущего розыгрыша команда Сергея Семака обыграла калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.