Агаларов — о переходе в «Динамо» Махачкала: мечта осуществилась

Форвард махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов рассказал, что осуществил мечту, сыграв за клуб из Дагестана.

— С каким чувством домой приехал?

— Я был рад. И сейчас рад, на самом деле, потому что это ещё с детства мечта — сыграть на переполненной арене (в Дагестане), с того момента, когда мы мальчишками подавали мячи в том звёздном «Анжи». Каждый из нас представлял себя на поле, небольшая мечта осуществилась, — сказал Агаларов в эфире программы «Все на Матч!».

О переходе Агаларова «Динамо» Махачкала объявило 21 августа. Ранее футболист выступал за «Ахмат». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 900 тыс.