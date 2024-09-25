Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Юнайтед — Твенте. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агаларов — о переходе в «Динамо» Махачкала: мечта осуществилась

Агаларов — о переходе в «Динамо» Махачкала: мечта осуществилась
Комментарии

Форвард махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов рассказал, что осуществил мечту, сыграв за клуб из Дагестана.

— С каким чувством домой приехал?
— Я был рад. И сейчас рад, на самом деле, потому что это ещё с детства мечта — сыграть на переполненной арене (в Дагестане), с того момента, когда мы мальчишками подавали мячи в том звёздном «Анжи». Каждый из нас представлял себя на поле, небольшая мечта осуществилась, — сказал Агаларов в эфире программы «Все на Матч!».

О переходе Агаларова «Динамо» Махачкала объявило 21 августа. Ранее футболист выступал за «Ахмат». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 900 тыс.

Материалы по теме
Гаджи Гаджиев: «Динамо» хотелось бы, чтоб Агаларов работал на другом уровне
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android